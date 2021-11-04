新北市教育局為落實技職與生涯教育推動，近期在鶯歌工商推出全國首創「珠寶金銀細工」抽離式的國中技藝專班，匯集多所國中與工商合作，落實八年一貫相關課程（國中1年、高中3年及大學4年），未來學生有機會保送景文科大等學校，並使用產官學資源，藉此傳承鶯歌在地的技藝與藝術產業。（鶯歌工商提供）

全台已鮮少有學校教授傳統金工技藝，新北市教育局為落實技職與生涯教育推動，近期在鶯歌工商推出全國首創「珠寶金銀細工」抽離式的國中技藝專班，匯集多所國中與工商合作，落實八年一貫相關課程（國中1年、高中3年及大學4年），未來學生有機會保送景文科大等學校，並使用產官學資源，藉此傳承鶯歌在地的技藝與藝術產業。

鶯歌工商的「珠寶金銀細工」國中技藝教育專班，匯集鶯歌國中、土城國中、桃子腳國中小、中正國中、漳和國中、新埔國中及五峰國中等學校對金工有興趣的國中學生，透過每周一天的金工課程，學習基礎描繪、色彩原理和造型設計等主題，而校方也邀請東龍珠集團師傅與台灣區珠寶工業同業公會教授學生業界知識，盼共同培育金工人才。

鶯歌工商校長顏龍源指出，金工是一項需要耐心、毅力與恆心的工藝，產官學式的一條龍人才培育方案，可以讓國中學生試探職能，校方也與景文科大、黎明技術學院合作，暢通8年三個學習階段升學管道，學生畢業後也有機會進入珠寶產業工作，而該計畫也是市府推動三鶯文創整合計畫的重要一環。

顏龍源說，校方明年2月也準備培育國中技藝班學生參與新北市珠寶金銀細工的技藝競賽，幫助學生在高中特色招生專業群科甄選及技優甄審中，取得特別加分資格，這對喜歡金工、技術的學生而言，將是不可多得的機會，也能藉此大展身手。

就讀鶯歌國中、參與本次技藝專班的林易星表示，他非常熱愛金工，對於珠寶金工的製作過程非常感興趣，希望可以製作一個珠寶送給自己；技藝專班同學胡雙安則表示，當初會報名這個班是因為想要試試以前沒有碰過的事物，後來發現自己對墜飾的設計製作很感興趣，心中有滿滿的成就感，更期待學成後可以開一家珠寶店。

顏龍源表示，教育局每年均與產業界協助校方辦理珠寶金銀細工的技藝專班、技藝競賽與職業試探專班等，共同培育金工相關的技藝人才，而學校也能同時將課程結合三鶯文創整合計畫，並連結科大及業界資源，深化專業技能，縮短產學落差，期待未來學校的「新北創意設計學院」可以成為發展基地，幫助更多學生培養專業、走向國際。