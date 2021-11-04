大陸網紅主播辛巴在網路上有超高人氣，時常直播帶貨，每每都能創下佳績，有「快手一哥」的封號，日前他的女徒弟「蛋蛋」在直播時，請模特兒親自試穿黑色寬褲，為了測試褲子多有彈性，和助手一人一邊向外拉，竟當場讓模特兒的下體走光，還導致她的帳號遭封殺。

蛋蛋日前在直播間介紹一款彈力褲，請到綁著馬尾的模特兒來試穿，她和助手則一人拉一邊褲管，測試褲管能拉到多長，然而疑似彈力褲的材質有問題，褲子拉開時輕薄的質料直接透光，導致模特兒的私密處全被看光，讓現場頓時超尷尬。

模特兒的下體當場被上萬人看光。（圖／翻攝自微博）

這段畫面被直播平台認定為「低俗不雅畫面」，導致蛋蛋的帳號被封鎖，但在幾分鐘後又立刻恢復。這2年來，蛋蛋才剛踏入直播界就氣勢如虹，進步速度比辛巴還要快，直播最高觀看人數曾到3937萬人，還曾挑戰連續帶貨13小時，創下12億人民幣（約48億元台幣）的超狂業績。

事實上，看中直播帶貨的商機，不僅許多網紅和直播主都轉戰，不少藝人也都加入戰局，藝人辰亦儒還在直播販售商品時忍不住哽咽，讓工作人員大喊：「你不能這樣辰亦儒」，但他還是忍不住淚崩，在鏡頭前情緒崩潰，也意外成為了網友作梗圖的最佳題材。