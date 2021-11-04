林女遭檢方聲押後坦承殺人，而當天同車出遊的家人也被檢警逮捕，一家人犯案心思縝密還設有斷點，面對警詢時說詞前後不一，檢警正全力追查中。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

附近鄰居說，林女一家都不好相處，林母相當強勢，時常與林父爭吵，認為該案若屬實，肯定與林母脫離不了關係。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

51歲失婚的張姓男子，迷戀小他21歲的林姓酒店女卻慘被殺害，還牽扯到全家共同犯案，張男無業但出手闊綽，BMW轎車代步，疑是詐騙集團幹部，死後遭林女盜領百萬，林女遭檢方聲押後坦承殺人，而當天同車出遊的家人也被檢警逮捕，一家人犯案心思縝密還設有斷點，面對警詢時說詞前後不一，檢警正全力追查中。

張男死狀悽慘，手腳遭綑綁巨石丟入溪中，15日告訴兒子要到彰化找林女，當晚與林女夜宿汽車旅館，16日清晨載著林女到林女家與林女父母、弟弟會合，1車5人驅車到芳苑海邊遊玩，當天晚上還到逢甲夜市逛街，但林女一家供詞疑點重重，前後兜不攏，讓檢警相當苦惱。

承辦警方透漏，先前林女供稱是與友人出遊，但經確認同車出遊的林女一家，因此向檢方聲請拘票，偵查時林女父母、弟弟的說法都不一，16日當天的旅遊行程、駕駛人、座位等都不同，不是答忘記了、就是睡著了，讓檢警更加懷疑一家人的涉案機會。

而張男兒子因找不到父親，加上父親存款遭林女領取，因此致電詢問林女，沒想到林女表示沒有跟張男在一起，甚至否認領錢一事，讓張男兒子相當緊張，19日到台中警分局報案，向警方表示父親恐怕遭遇不測，讓警方不敢大意，火速在台中逢甲找到張男轎車。

警方在調查時，發現16日有許多疑點，包含當天BMW轎車如何抵達台中，路程中也有出現關鍵斷點，一家人對此也都交代不清，到底張男何時身亡、屍體如何遭搬運溪中，全都沒有如實交代，證詞彼此也都兜不攏。

鄰居也詫異，警方到林女家中拘提時，一家人表現冷靜，絲毫沒有女兒涉及刑案遭逮後的緊張感，林母一開始顧左右而言他，與警方過招後，開始痛哭但始終否認犯行，附近鄰居說，林女一家都不好相處，林母相當強勢，時常與林父爭吵，認為該案若屬實，肯定與林母脫離不了關係。