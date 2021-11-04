參與貴賓體驗原住民服飾及舞蹈，圖中為台中市議員朱元宏、圖左為文化局專委程泰源專委。（王文吉攝）

今年東京奧運讓國人看見原住民朋友在運動方面的爆發力與潛力，而原住民朋友的歌唱實力更是中外馳名。「2021原鄉原民葫蘆墩」第2屆歌唱大賽6日將在葫蘆墩文化中心戶外廣場舉行，並搭配歌舞表演與原住民文創美食部落市集，讓大小朋友一飽耳福、共度歡樂週末。

台中市原住民議員朱元宏參加活動記者會時特別感謝台中市文化局協助，他提到，3年來辦理原鄉原民活動，提供原住民朋友展現與天俱來、令人驚豔好歌喉的機會和舞台，更藉由歌唱大賽的辦理展現原民色彩、美食、服飾，與在地文化融合、共存共榮。

文化局專委程泰源表示，「2021原鄉原民葫蘆墩」活動，去年開辦歌唱大賽讓大家見識到原住民朋友的天賦美聲，堪稱原住民的「星光大道」。今年青壯年組共有22人入選，6日當天決賽角逐1至3名寶座，各可獲得1萬元、8千元及5千元獎金。

「2021原鄉原民葫蘆墩」第2屆歌唱大賽從上午10時到下午4時，除歌唱決賽，還有喜裂克舞團及弘光科技大學「原推就是辣舞團」歌舞表演，戶外廣場並規畫烤山豬、吉拿富、竹筒飯等原住民美食、手作文創精品、小農特產。

程泰源歡迎大小朋友一飽耳福、共度歡樂週末，現場還有體驗洗愛玉、原民風手環及頭飾手作活動，另設親子互動及網美拍照專區，當天打卡的民眾可參加抽獎，獎項有各攤位的折價卷及免費DIY體驗卷，數量有限抽完為止。