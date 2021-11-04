推薦賽事 : 11/6(六)，13:00樂天金鷹@羅德海洋

日本職棒季後賽將於本週末開打，旅日好手宋家豪所屬的樂天金鷹將在洋聯高潮系列賽對決羅德海洋。雙方過去唯一的季後賽交手紀錄是2013年的洋聯冠軍戰，樂天以4勝1負淘汰羅德，最終在日本大賽擊退讀賣巨人奪下隊史首座冠軍。本週六系列賽首戰樂天將派出則本昂大主投，羅德則是由19歲的「令和怪物」佐佐木朗希坐鎮主場，中生代王牌對上新生代強投，預期會是一場精彩的投手戰。

羅德本季的團隊攻擊指數0.700與場均得分4.08都高居聯盟之冠，兩名洋砲萊爾德(Brandon Laird)與馬汀(Leonys Martin)合計貢獻56發全壘打，洋砲群穩定的長打供輸是羅德火力能傲視洋聯的主因。其他本土打者雖然沒有突出的長打能力，但團隊基本功紮實，犧牲短打成功率高達90.6%，有穩定的戰術執行力，也造就羅德本季的高得分效率。

樂天本季洋砲的補強並不順利，主砲淺村榮斗成績也大幅衰退，導致樂天本季長打威脅性不如以往。除此之外，樂天本季得點圈有人時的打擊率也僅有0.239，洋聯排名倒數第二。在長打退化及得分機會保握度低的雙重利空衝擊下，樂天本季場均得分3.72足足較上季少了0.9分。以目前打線低迷的狀態，要在季後賽首輪出線有不小的難度。

樂天此戰先發投手則本昂大本季面對羅德主投22.1局只被敲出1發全壘打，自責分率僅有1.61，指叉球與滑球的交互運用讓羅德打者一籌莫展。而羅德佐佐木朗希在球團的刻意保護下，本季例行賽只登板先發11場，但在有限的局數中仍展現不俗的壓制力，自責分率2.27與WHIP 1.058都是羅德投手輪值中最為優異的。

本季雙方交手過24場，羅德有著15勝9敗的對戰優勢，近10次在主場面對樂天更拿下7勝3敗的佳績。樂天投手則本昂大雖然對羅德有不錯的對戰成績，但隊友在攻擊端並不給力，在則本主投羅德的4場賽事合計只攻下5分，縱使投手能有效壓制對手，要拿下勝利仍需要打線的奧援。羅德的長打能力及得分效率都明顯優於樂天，因此筆者看好羅德能在主場搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。