法商家樂福有意出售台灣家樂福股權，持股4成的統一日前表示，若法方退出，統一會依協議買回股權，不過遠東集團董事長徐旭東也宣布，將爭取吃下家樂福，更喊話統一「價高者得」，意外掀起零售業大戰，近日再有媒體報導，若家樂福出售抬高價，統一不排除獲利出場，引起熱烈討論，許多網友認為，若統一反手也把股權高價賣掉確實高招，但有人點出，遠東也不一定要接手統一的4成，讓家樂福出售案情勢更加詭譎。

自由時報報導，若家樂福被抬到最高價，統一不排除循潤泰集團賣大潤發模式，獲利了結出場，市場人士分析指出，統一若與其他競爭者搶購，買回的代價會變高，而若由全聯或遠東吃下，統一依然占少數，屆時再選擇賣股，不可能賣到非常漂亮的價格，但若同步將4成持股賣給新買家，反而可以賣在最高點，趁機獲利了結。

消息一出引發網友們熱烈討論，有網友認為此舉是統一出招想搶回話語權，「各家新聞狂發，越來越有戲了」、「會不會到最後全聯漁翁得利，又是全聯」、「這新聞表面看起來誰敵誰友都還不好說呢」、「賣方目的當然是想要賣到最高價，用各種方式來抬價。」

有內行網友點出，與法方有協議的統一確實有比較多優勢，「當遠東出高價，統一趁勢倒貨；遠東出低價，統一買下也不費力」、「反手拍真的強，人家投降輸一半，他是投降贏一半」、「抬太高統一直接倒貨啊」、「統一倒貨是爽到股東。」

此外也有人點出，就算統一想同時把4成持股高價賣出，也要看協議或規範是否有註記，不然遠東可能也可以選擇只買法方的6成，「統一想賣，全聯就一定要接受嗎？」、「遠東不能只接受6成？這下有趣了」、「遠東買6成還要跟統一4成吵架欸，感覺這最不可能」、「漲價買的話，統一不如出來自己開一間就好了，把股權賣了，自己開一間。」