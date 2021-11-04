搶「雙11」消費商機，85度C推出門市與線上APP-跨店取優惠，除了門市11/11當天上午11點至晚上11點，限時爆料奶茶系列第二杯20元以外，在線上APP自11/9日至11/11日每日早上10點開始，只要透過APP跨店取消費大杯海岩、招牌、拿鐵，全部買二送一，每天各限量2000組，總共18000組，每天每會員限購一組。

85度C的雙十一優惠活動，分別為線上APP跨店取和門市消費。線上APP部分，一連三天，從11/9~11/11每日早上10點開始，只要透過APP跨店取消費大杯海岩、招牌、拿鐵，全部買二送一(限同品項)，以大杯招牌為例，三杯原價225元，優惠搶購只要150元，每天限量2000組，三款咖啡總共18000組，每天每會員限購一組。

85度C門市搶購則推出11/11(四) 11:00~23:00，爆料奶茶系列第二杯只要20元，限同品項，每人現場帶走限購三組(一組2杯)。

另外，鎖定超人氣韓劇《魷魚遊戲》商機，85度也仿照劇中最夯遊戲關卡戳椪糖遊戲，推出「魷魚餅乾」邀請民眾來挑戰，餅乾製作原物料，特別採用堪稱奶油界的LV「紐西蘭安佳奶油」，味道香醇濃郁，口感酥脆。11/10起，全台門市限量2700盒，每盒特價99元，裡頭五片餅乾，分別印有三角形、正方形、圓形、愛心和花朵等五種圖形，內附一隻牙籤，民眾可以在家挑戰或三五好友限時比賽，如何將圖型和餅乾完整分離，刺激好玩又好吃。