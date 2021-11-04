近日大陸多家食品企業紛紛宣布漲價計畫，也帶動這些食品上市公司股價走揚。4日再有業者宣布漲價，加加食品上調醬油、蠔油等部分產品價格3％至7％，刺激其股價午前奔漲停。

加加食品4日宣布，對加加醬油、蠔油、料酒、雞精和醋系列產品的出廠價格進行調整，上調幅度為3％至7％不等，新價格於11月16日執行。這是大陸又一例食品業者漲價，刺激加加食品股價午前飆至漲停。

證券時報報導，近日多家食品龍頭回應產品調價計劃。金龍魚最新表示，關於調價，公司要平衡消費者的接受度與公司的成本、利潤及長遠發展之間的關係，較為穩健的處理調價問題。涪陵榨菜稱，在行業整體價格水平穩定的情況下，公司具備率先漲價的能力，當行業出現漲價趨勢時，公司可暫緩漲價以此擠壓競品。

得利斯4日稱，一個月前公司對預製菜相關牛肉類產品價格已進行了調整，近期也對部分牛肉類產品進行了再次漲價。天味食品稱，10月中旬已對2款產品進行了漲價。上述標的近期股價均走揚甚至漲停。

值得注意的是，除了食品公司，鹽業上市公司也集體漲價，繼雪天鹽業稱小包食鹽出廠價近期陸續漲價後，雲南能投也透露，對部分食鹽產品及工業鹽產品價格進行了上調，綜合平均調價幅度30％至35％不等。蘇鹽井神4日表示，公司產品都是隨行就市進行銷售，因此也相應上調價格。