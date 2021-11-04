「反萊豬」等4大公投案將在12月18日舉行，時力黨主席陳椒華今日召開記者會表示，時力將反對「重啟核四」，支持「珍愛藻礁」、「公投綁大選」、「反萊豬」公投，並鼓勵民眾到時出門投票，展現民意。

時力立院黨團主任賴嘉倫指出，核四就是拼裝車產物，且位處斷層帶與廠址半徑80公里海域內，有70幾座海底火山及核災疏散道路嚴重不足等，都讓國人普遍認知到核四安全性存在嚴重問題，早應廢棄。

時力新北黨部副執行長彭盛韶說，當初國民黨要開放美牛時，也曾說過「阻礙美牛，就是阻礙台美邦誼」來恐嚇台灣人，而當時民進黨對馬英九的強力反擊，現在要提醒民進黨，請以維護國人健康優先。對於反萊豬一案，請政府先做好食安把關，讓國人安心後再來談。

時力副秘書長張衞航表示，2018年公投確實有亂象，但政府該做的，應是檢討改善選務流程並妥善規劃，而非倒果為因地將公投亂象歸咎於綁大選之上。因此，基於對公投價值的重視，為實踐還權於民、鼓勵國人積極參與公共事務的理念，時力將支持公投綁大選。

陳椒華指出，第三天然氣接收站的不當選址，造成諸多疑慮，暫時性的天然氣發電附屬設施，卻可能永久破壞珍貴的藻礁海岸，讓藻礁生態系中瀕危物種失去庇護所，更違背執政黨「自然海岸零損失」與能源轉型環境永續的初衷。

陳椒華說，當年藻礁環評在極大的爭議當中過關，是少數有環評委員退席甚至官員辭職明志的案件。而在2018年環評通過後，民間團體也多次行動，要求政府以類聽證會的形式，讓雙方可以就現有爭點做清楚且理性的討論，無奈政府始終未開啟溝通。因此「珍愛藻礁」公投案，時力將會支持。