近期立委高虹安、范雲等人關注代理教師比例、勞動權益等議題，全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿，呼籲教育部及各地方政府應給代理教師完整1年12個月聘期，並給足待遇與職業保險。

為因應少子化，許多學校不聘正式教師，而改聘代理教師。教育部統計，國小代理教師比例從99學年度的7.3％，到108學年度已達14.5％，10年來翻倍成長；國中聘代理教師的狀況也愈來愈多。許多縣市的國中小聘代理教師，聘書只給10或11個月，暑假不聘。

目前除國立學校、台北市及金門縣，願意比照專任教師採計職前服務年資（曾任公私立學校代理、專任年資）提敘薪級外，其餘縣市政府均不予採計職前年資，以致在前點條件下，出現忽略服務年資而永遠採計170、180及190薪點敘薪的代理教師。

此外，代理教師的給假比照約聘僱人員給假規定，但卻排除慰勞假的適用，剝奪代理教師的休假權益。

全教總說，代理教師承受的不合理待遇，還包括聘期、給薪、給假、申訴等，各縣市政府多以成本負擔、財政困難等推諉。許多縣市國中小不聘正式教師，卻改以進用代理教師的方式，處處給予減法式的不利益對待，政府機關坐實了「薪資小偷」的價值定位。

全教總呼籲教育部，恪遵教師法授權，代理教師權利義務在授權子法中明定，落實修法而非放任各縣市政府給予差別待遇，造成一國多制。全教總更呼籲立法院立法委員、監察院監察委員，嚴格監督、糾正行政機關對代理教師的不合理對待。