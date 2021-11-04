Poole with the and-one 🔨



Got the crowd hyped.



(via @NBATV) pic.twitter.com/tsbmOjBwVD — Bleacher Report (@BleacherReport) November 4 2021

就算柯瑞手感冰冷，勇士4日仍有跟他一樣擁有三分神射的球員跳了出來！普爾全場投進7顆三分球，攻下全隊最高31分，外加3籃板、4抄截，協助勇士114比92痛宰來犯的黃蜂，勇士搶下本季第6勝(1敗)，目前與爵士並列西區龍頭位置。

上半場形成普爾、布瑞吉斯互飆秀，普爾半場投進6顆三分球、獨拿22分，布瑞吉斯也不惶多讓攻下21分，反讓柯瑞變成「配角」，因為他在上半場投7中2，含三分球投5中1，僅拿5分，不過威金斯更慘，上半場6投0中得分掛蛋。

打完上半場，勇士53比52領先，易籃再戰，儘管柯瑞很快就下場休息，勇士仍靠普爾、威金斯、培頓等人打出16比2攻勢，轉眼擴大領先到16分，黃蜂末節嘗試追分，勇士卻換柯瑞與威金斯接管比賽，重新把6分領先變成20分以上。

柯瑞全場投15中6，含三分球投11中3，仍有15分、9助攻與8籃板的接近大三元表現，達米安李也拿15分，上半場0分的威金斯，最後貢獻14分、6籃板及3助攻，展現他可以馬上反彈的進攻能力，培頓也有14分，更頻頻表演扣籃。

黃蜂以布瑞吉斯32分、9籃板及2助攻表現較佳，海沃德也有23分、11籃板，「球弟」拉梅洛鮑爾雖拿14分、8助攻與5籃板，全場三分球卻是投6中0，不過黃蜂狀況更差的是才剛傷癒復出的洛席爾，他投12中2，僅拿5分，更發生3失誤。