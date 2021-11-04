全台DC站數第一的華城電能宣布成為和泰車(2207)充電合作夥伴，持續擴充電動車充電服務版圖，華城電能執行長許逸晟表示：「華城電能預計於2022年底前完成建置25座DC直流快充站及500座AC交流充電樁，並會依據市場需求，不斷更新充電規格搭配可支援方案，為台灣電動車車主建構更完善與便利的環島無憂充電網。」

全台DC站數第一的華城電能再擴電動車充電服務版圖，與和泰汽車合作，成為LEXUS首款純電動車UX 300e的充電夥伴，從設備、站點設置到車主家用裝置，提供完整一站式服務。華城電能預計於2022年完成建置25座直流快充站（DC站）與500座交流充電樁（AC樁），持續為台灣建構更完善而便利的電車環島無憂充電網。

根據交通部公路總局統計，2021上半年國內電動車領牌總數約3668輛，相較去年同期增加率達54.05％；且不僅台灣，全球電動車市場也在疫情中逆勢成長。國內電力設備大廠華城電機看好電動車成長趨勢，今年特別為充電營運事業群成立華城電能科技股份有限公司，全力提供更優質的充電營運服務。

近期華城電能再度擴張充電服務合作版圖，旗下充電站品牌EVALUE宣布與和泰汽車合作，成為LEXUS全方位的重要充電合作夥伴，從車主家用充電設備的評估與安裝、AC與DC充電樁設備提供，到LEXUS DC快充站的建置及營運，皆由華城電能負責。

為提高台灣電動汽車充電樁的分布密度，華城電能也陸續於北、中、南各拓展充電站據點，包括南港軟體科學園區、新竹科學園區、嘉義耐斯王子飯店及高雄漢神百貨等，攜手各類業者共同合作設置充電站。目前華城電能已於全台建置共10座DC站、127支AC樁，不只DC快充站站數為同業第一，整體提供連線的營運充電樁總功率更是稱霸全台。