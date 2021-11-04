Alphabet旗下谷歌公司周四表示，谷歌擬在韓國開放第三方支付系統，以遵守該國實施的新法規。這些新規定禁止主要的應用程式商店業者強迫軟體開發商使用他們的支付系統。

此前，韓國廣播通信委員會（KCC）已經要求這家美國科技巨頭為9月生效的新法提出法令遵循計畫。

南韓國會在8月底通過了被稱為「反谷歌法」的《電信事業法》修正案，將禁止大型app商店業者強迫軟體開發商使用他們的支付系統，實際上也就是阻止這些大型平台對程式內購買收取佣金。

該修正案大部分的新措施已經在9月中旬生效。

谷歌周四發布聲明表示，我們尊重韓國國會的決定，也正在討論一些變革以配合這個新法，包括讓銷售程式內數位商品和服務的開發商，除了Google Play內部工具之外，也可以選擇為其韓國用戶加入其他的程式內計費系統。

韓國廣播通信委員會表示，谷歌已經提出開放第三方支付系統的計畫，但這些調整僅適用於韓國。該委員會表示，谷歌擬在今年內實施新的支付政策。