社群網站掀起一波標記藝人的熱潮，近期就有臉書粉絲團發文問：「台灣哪個藝人零負評？」不少粉絲都標記自己的偶像，其中就有網友標記羅志祥，沒想到還真的釣出本尊回應，而羅志祥的超神回覆不只笑翻眾人，還吸引一票網友來朝聖。

臉書粉絲團發文問：「台灣哪個藝人零負評？」有網友就標記羅志祥，沒想到還釣出本尊回應：「哈哈哈你有看對題目嗎？」羅志祥短短11字自嘲，吸引網友狂讚，還紛紛留言：「他表達的應該是～你在他的心目中，是零負評」、「撿到槍哈哈」、「我莫名其妙被戳到笑點」、「我看不懂是粉絲還是反串了」、「真男人 好評」。

羅志祥現身回應，吸引不少網友朝聖。（圖／取材自臉書）

羅志祥在2020年被大陸網紅周揚青毀滅式分手，感情風波重挫形象，導致他演藝事業停擺，歷經1年多的沉澱，羅志祥近期轉型經營個人YouTube頻道，而在羅志祥日前出席公益活動的影片中，羅志祥還自嘲，影片絕對會有人留言「想洗白、你是不是沒事才做這個、捐錢是為了得到好的迴響」，對此，羅志祥則對著鏡頭直接說：「我洗不白了 你放心」。

羅志祥大方自嘲：「我洗不白了」。（圖／取材自羅志祥 Show TV Youtube）

羅志祥低調做公益之餘，他自嘲：「真的比較有空」，不過，他下秒則收起笑臉，嚴肅說：「要不然如果今天真的在忙的時候，要抓時間過來真的不是那麼容易」，羅志祥也有感而發：「這個社會就是這樣，你今天不講別人會說你沒做，你今天講了你又說你在做秀」，最後，羅志祥強調：「不管怎麼嘴我，我還是會繼續做的」。