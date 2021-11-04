北市議員潘懷宗4日質詢，台北市長柯文哲到底同不同意重啟核四？柯說，這題目不好，是重啟還重蓋，重蓋是另件事，這實在是太難題目，「你現在叫我投，我會投反對。

北市議員侯漢廷則說，核四可撐7級以上的超級大地震，比台北101、翡翠水庫等所有建築物還強，美國也跟歐盟互訂，核能是潔淨能源、綠色能源，為新技術中，核燃料可回收再利用，且核廢料就是放在核四廠即可，海外都可處理核廢料，但民進黨說不能處理？

柯說，對，美國是把核廢料放地底下，法國也有在處理，那是專業，這些他知道，核三也一樣在廠內放核廢料，但台灣技術還不夠，這技術沒專業，他不知道。北市議員苗博雅則打臉嗆「柯頭腦不清楚，歐盟根本沒說核能是潔淨能源！」

北市議員林亮君表示，當年深澳電廠重啟，北市環保局2018年說反對這案子，柯現在不要深澳電廠、三接、核四，到底要什麼？更好方案是什麼？環保局長劉銘龍坦言當時反對；柯說，他反對小英政府的政策多的是，但國家政策要一致，三接是很難題目，不一定要在那地方蓋。

柯說，他在上午黃暐瀚訪問中講很清楚，前面先做了決定、後面就無法轉換，核二、三本可延役，但現在全停掉；另外，北市不是放核廢料的最好地方，沒必要，他個人不贊成重啟核四。