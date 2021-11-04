JC堃日前拍攝新歌〈風雨中〉MV。（固力狗娛樂提供）

創作熟男歌手JC堃發行新專輯《初心》廣獲迴響，日前加碼拍攝第二支MV〈風雨中〉，斥資百萬拍攝規格媲美韓劇，拍攝地點在林口山區包下百噸吊車打燈營造視覺孤寂感，MV一開始為車禍肇事現場，JC堃一邊淋雨從滿地狼藉舊回憶走出，濕身演出襯托他183公分模特兒的好身材，原本導演有安排親密人與人的連結戲碼，因為疫情關係JC堃親自刪掉親密戲碼，與女主角保持社交距離確保安全。

JC堃的〈風雨中〉是專輯目前在數位下載中成績最好的歌曲，他在錄音室演唱這首歌時情感豐沛，配唱更是不覺淚流滿面，由於感觸太多了，他想起數年前父親因罹患帕金森氏症，不可逆的病情狀況越來越糟，JC堃說：「當時身為醫生的我也無能為力、束手無策，眼睜睜看父親逝去，這個傷痛影響我很久才走出陰影，之後在醫病時也會更有同理心體會家屬的心情。」

JC堃開立醫美診所15年，由於這次疫情影響，許多約診往後延期，相較於其他行業損失不大。JC堃感性表示，人世間有太多的不可控的情況發現，像現在新冠肺炎疫情也是沒有藥醫，只能打疫苗產生抗體靠免疫力來抵抗病毒、不要心存僥倖，希望台灣能度過難關。JC堃說：「自己開業15年幫助無數人變美找到自信，之前有個客人因為不當療程皮膚產生排斥有硬塊，臉硬邦邦，我處理之後恢復原有的面貌，僵硬的臉改善很多回到年輕漂亮的肌膚，客人直說我是她的救命恩公妙手回春。」