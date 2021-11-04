許多人對會包養女生的男性都有刻板印象，認為這些人肯定是胖老醜，但一名女網友親身實測以後卻發現事實並非是大家所想的那樣。她在包養網站上約了9個人見面，只有2人的長相偏下、4人長相普通，其餘3人超級帥，根本就沒有又老又醜；且約出來見面後也不會逾矩，做出讓人不舒服的舉動，連發出性暗示的機率都比玩交友軟體還更低。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，她本來就會玩交友軟體，與網友見面的經驗長達六年，某天突發奇想「包養網站」也算是交友軟體吧？但她卻從來都沒有用過，加上常聽到別人說會包養女生的男人肯定都是胖醜老，不知道真的是如此嗎？

女網友在好奇心的驅使下，到包養網站上註冊了帳號，開始一系列陪吃陪聊的行程，她強調包養網站不是買春，第一次與對方見面的時候，當然可以選擇不打砲，可以單純吃飯聊天，大約可以拿1500元至3000元左右。

女網友透露，原以為網站上的男生都會又老又醜，但實際見面後卻讓她超驚訝，她總共見了9位男網友，其中只有2人的長相偏下、4人長相普通、2人是帥大叔，最後1人根本是天菜。

女網友指出，在包養網站上遇到的兩個帥大叔，其中一人很高大，穿衣有品味，整個人透出一種威嚴感，舉止又很紳士；另一個則是很愛美，每周固定運動，還會定期去皮秒雷射；最後的天菜讓她超驚艷，因為只有28歲，不但長得帥，還很會穿衣服，聊過以後才知道，因為他長期在日本工作，最近回台灣生活很孤單，才決定要玩包養。

女網友分析她約出來的9人以後，認為用包養網站的男性可分為「寂寞渴望愛」、「快速約炮」及「懶得交女友但偶爾又想撫慰身心靈」三個種類。職業一如外界所想的都是高薪行業，像是軟體工程師、醫生、金融業總裁、老闆富二代或公司高層等。

女網友也說，找包養的男人的確年紀都偏大，但不代表就很醜，其實有些人的顏值還不差。而且多數人約出來以後都很有禮貌，不太會做出讓人不舒服的舉動，甚至給性暗示的機率比用交友軟體還要更低。

不過，女網友最後表示她並不推薦大家用包養網站，認為要可以性愛分離的人比較合適，如果只是為了錢而玩，最後可能會蠻痛苦的。