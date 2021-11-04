因應年底四大公投，中選會將於下周六舉辦首場公投發表會。反萊豬聯盟今天偕同在野黨合開記者會，表示公投發表會無法讓正反方聚焦釐清爭點，呼籲中選會積極促成公投辯論會，而非各說各話的發表會，另也呼籲立法院長游錫堃發起國會版公投辯論會，增進公民參與及民主對話。

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投將於12月18日登場，國民黨定調「四個同意」，民眾黨主張「兩好兩壞」，反萊豬、護藻礁投同意票，重啟核四、公投綁大選投不同意票，時代力量「三好一壞」，僅不同意重啟核四，其餘都同意。

反萊豬聯盟上午和國民黨立委林為洲、江啟臣、民眾黨立委蔡壁如、時代力量立委陳椒華合開記者會，訴求「公投要辯論、民主不能混」，反萊豬聯盟發言人李建誠批評，民進黨近來鋪天蓋地宣傳反美豬，但此次公投是反萊豬而非反美豬。

蔡壁如說，蔡英文總統近來把公投拉高盛藍綠對決，要邊緣化民團、第三勢力、中間選民的意見，現在顯然藍營也拚不過綠營，希望民團與中堅力量站出來，呼籲國會多舉辦此類辯論會，

林為洲也表態支持由國會舉辦辯論會，他表示，民進黨耗費5800萬在各地舉辦說明會，國民黨則是預計舉辦1218場，但各自講各自的能講得清楚嗎？民進黨把國民黨講成反美豬、反美、反抗中保台，若辯論的話，一分鐘就能釐清爭點。

林為洲坦言，2012年國民黨執政時期，通過萊牛進口，但僅開放30月齡以下美牛，內臟、豬肉禁止進口，當時民進黨罵國民黨扛不住壓力部分妥協，結果民進黨執政後，美牛、內臟、豬肉通通不設限，也沒有查廠、貨號。

江啟臣表示，蔡英文總統在2016年總統辯論會上，對於開放美豬進口，允諾每個談判過程，會跟產業、人民、在野黨、國會溝通，試問四大公投案，蔡英文到底跟誰溝通了？他呼籲蔡英文，距離年底公投投票還剩下1個多月，現在跟民眾溝通還來得及。

藻礁公投領銜人潘忠政痛批，執政黨寧開300場下鄉說明會，不敢啟動一場可以讓真相被釐清的聽證會；寧花5800萬元做大內宣，不願面對公民質疑接受公開辯論。懇請最高民意機關的立法院可以啟動國會版的公投辯論會，以彌補當前行政運作的缺失。