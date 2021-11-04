1986年開幕、2001年結束營業的「東帝士百貨」是許多台南人回憶，隨著東帝士百貨原址確定重建新百貨，南山人壽斥資15億元取得東帝士舊址用地，預計打造地上12層、地下2層「南山台南廣場」，以餐飲與影城為發展主力，預計最快2023年上半年度開幕。

台南市議員陳怡珍今天質詢提到，東帝士百貨是近30歲以上台南人記憶中不可或缺一部分，東帝士百貨1986年開幕，2001年結束營業，2009年11月拆除建築，民眾都相當期待「東帝士2.0」何時誕生？很多市民也希望IKEA能一併進駐。

她說，東帝士原址於2017年由南山人壽規畫興建台南南山廣場，與六福旅遊集團攜手打造台南最大飯店「台南六福莊」，但六福旅遊集團2018年宣布終止進駐，南山廣場隨之停建，直到去年10月，南山台南廣場變更設計獲市府工務局核准通過，重新施工，外傳商場部分由微風廣場進駐、影城計畫由秀泰影城進駐，她也關切目前工程進度會不會再延宕？

經發局長陳凱凌表示，南山廣場為台南重大投資列管案件，未來招商內容，經發局問過南山，與議員說的方向很接近，預計最快2023年上半年開幕。

他說，該案去年9月底完成建照變更程序並復工，現已興建至地上6樓，未來將成為地上12層、地下2層複合式商辦大樓，以餐飲與影城為發展主力，相信能為地方帶來很大商機。至於IKEA進駐，經發局也持續積極爭取中。