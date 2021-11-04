英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）公布最新2022年亞洲大學排名結果，台灣共有11所大學進入百大榜單，台灣大學位列第19名，與去年相同，台北科技大學則排名第76名，政治大學第90名，兩校進步幅度大，創下最佳排名。

QS自2009年推出亞洲大學排行榜，排名以「學術聲望」、「雇主聲望」、「師生比」、「國際研究合作」、「論文引用數」、「教師論文數」等11個項目進行綜合評比。

本次進入QS百大的我國大專校院，依序是：台大第19名、清華大學第34名、成功大學第41名、陽明交通大學第47名、台灣科技大學第50名、台灣師範大學第61名、中山大學第68名、台北科技大學第76名、中央大學第87名、政治大學第90名、台北醫學大學第95名。

北科大表示，該校能源系、光電系、電子系、分子系、化工系、資源所等多位老師的論文，今年榮登CiteScore指標排名前1％頂尖國際期刊。

北科大提到，學校已連續3年榮列QS亞洲百強，由上屆的第88名、全台第9名，躍居為全亞洲第76名，全台第8名，締造歷年最佳成績。

北科大校長王錫福說，北科大產學合作金額每年平均新台幣4億元；單以近5年智慧機械領域來看，以學校名義發表的SCI期刊論文超過180篇、國際研討會論文超過200篇，獲得科技部計畫超過100件，產學合作計畫超過60件、金額超過新台幣5000萬元，以北科大名義所獲得的實收技術移轉金超過100件、金額超過新台幣1500萬元，成果斐然。

政大近來積極發展國際化，政大國合長林美香指出，政大與全球540多所大學簽訂姐妹校協議，亞洲的夥伴大學更多達26國247校。

林美香強調，政大將繼續深化國際交流，推動跨國、跨校、跨領域學習，建置數位學習環境與無國界校園，同時促進學術研究資源共享，使政大在數位人文、亞洲研究、永續發展等各門重要人文社科領域，發揮強大國際影響力。