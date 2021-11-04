44歲女星何妤玟去年和化工小開邵天成離婚，正式結束8年夫妻情，同年底交往前男友大隸（洪健鈞），但今年9月再度恢復單身。日前她上節目自揭多年來從未公開的秘密，連前夫都是婚後才知道，當場嚇傻。

何妤玟最近在節目《今晚開讚吧》鼓起勇氣透露，從小生長在不快樂的家庭，導致每天睡前都要吸大拇指獲得安全感，成年後雖然頻率有比較下降，但壓力大或失眠，還是會忍不住吸大拇指，且只固定吸右手，長期下來指緣都長繭。

何妤玟坦言，因為覺得太丟臉，很少人知道她有這個習慣，開玩笑說：「要睡過才會知道」，連跟前夫交往時都藏得滴水不漏，「如果剛好要過夜，男生去洗澡時，我躺在床上先吸。」直到婚後懷孕，何妤玟因害喜嚴重臥床，索性直接吸，結果被前夫撞見一切，當場嚇到把她搖起來質問，才坦承有這個癖好。

身為2個孩子的母親，何妤玟一直認為不該繼續吸大拇指，但又抵擋不了衝動而就醫，沒想到反被安慰「每個人都有一個小祕密，不影響他人就好。」讓何妤玟有勇氣面對自己，決定在節目中向大家公開。