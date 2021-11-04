41歲混血名模Rosemary（虹萱）有法國、俄羅斯及中國血統，她14歲時參加模特兒比賽最終獲得冠軍出道，2006年曾發行過專輯，但她2010年捲入涉嫌藏毒風波後，2015年就與富商老公結婚回歸家庭，兩人育有一子，今年夫妻倆將迎來第二胎，日前Rosemary曬出去享受SPA照片，她更玩心大起曬出全裸遮點孕照，被讚是母愛滿分的性感曲線身材。

Rosemary從小就以模特兒身分踏進演藝圈，為不少知名品牌站台代言，並有「亞洲十大超模」封號，2002年起她開始學作曲、彈吉他，4年後便推出首張專輯《Dreams Come True》，被譚詠麟稱讚作品有老牌樂隊的經典風格，更讚她聲線特殊，「是香港難得的歌手」。

Rosemary曬全裸孕肚美照。（圖／翻攝自rosemary_vdb IG）

Rosemary後來事業越做越大，還跟時裝廠商合作創立以她名字「Rosemary」為名的時裝品牌，大展設計師才華，但2010年她爆出參加派對時被警方查獲有搖頭丸，5年後她淡出演藝圈轉任瑜珈老師，並和富商老公Jason結婚，2018年生下大兒子，而她產後不到幾月就分享帶孩子戲水的照片，好身材依舊，被讚是最美辣媽。

今年8月Rosemary報喜，分享自己穿著桃紅色比基尼，跟老公、兒子在沙灘戲水的照片，寫下：「等不及家中將有新成員到來，讓這個家更加圓滿」，宣布懷了二胎，而待產中的她推估目前懷有8個月身孕，年底即將臨盆，最近她曬照去享受孕婦SPA，順便粉絲福利大放送貼出全裸照片，可見她只胖肚子，四肢纖細，引來網友紛紛喊讚，誇她是「Gorgeous mama」。

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