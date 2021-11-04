遠百（2903）周年慶五倍券集資熱，且帶動數位綁定暢行無阻；遠百指出，高雄券加碼1000元，使得高雄大遠百大家電回饋率高達98％，出現不少「北券南送」消費狀況，而大家電業績更是大爆衝，有助第四季營收再創新高。

遠百周年慶自9月23日台中大遠百開跑至今，目前幾乎全線展開，今年拜振興五倍券加持，業績平穩上升！遠百觀察到，消費者持紙本振興五倍券全館當日單筆消費滿3000元送2200元的好康，不少消費者憑加碼兌換券，精打細算逐層採購；而數位五倍券則是帶動館內數位零售風潮，儘管不像紙本五倍券使用多，但也相對讓消費者、櫃員與樓管進行數位支付體驗。

此外，五倍券也出現不少集資購買高價品現象，遠百板橋中山店即有人持6份紙本振興五倍券採購玩具，亦有持10份紙本振興五倍券購買高單價機能型床墊；板橋大遠百周年慶開跑十天五倍券收單就破一億元，其中更有近百筆集資破10萬元消費。

根據遠百統計，全台收到振興五倍券比例最高的是在高雄大遠百，除了紙本振興五倍券3000元送2200元遠百振興券外，配合高雄市政府推出1000元高雄券加碼對接振興五倍券，有效激出今年高雄百貨業熱度，不但來客數大增，更讓集資紙本五倍券購買高單價大家電、數位3C及家庭用品衝高客單，使紙本五倍券占業績比近三成。