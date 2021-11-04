由宜蘭縣政府推動的「JINHO 宜蘭敬好生活」文創品牌相當精美並 深具巧思及特色。（胡健森攝）

由宜蘭縣政府推動的「JINHO 宜蘭敬好生活」文創品牌相當精美並 深具巧思及特色。（胡健森攝）

由宜蘭縣政府打造的「JINHO 宜蘭敬好生活」文創品牌今年邁入第三年，縣府經過仔細評選後，選出16家在地文創業者，將進一步透過「JINHO 宜蘭敬好生活節」活動，邀請各地的遊客來到中興文創園區挖掘文創好物，細細品味宜蘭的藝術內涵及生活美學。

「JINHO 宜蘭敬好生活」來自於宜蘭人獨特的台語口音腔調，由於宜蘭是全台唯一說著純正漳州腔的縣市，當宜蘭人說到「很」這個字時，都是說成「敬」，因此「JINHO」也就是「很好、非常好」的意思，而這也成了宜蘭人重要的口音識別特徵。

宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭腔是宜蘭的專有特色，縣府協力推動的在地文創品牌以「敬好」為名，就是希望讓大家看到最好、最有宜蘭味的商品，這兩年因為疫情變化，各個產業都受到衝擊影響，縣府跳出來帶著大家打「團體戰」，除了主動出擊到外縣市舉辦展售活動，也在縣內透過系列活動來凝聚在地能量，將宜蘭好物推廣到全台，提升宜蘭的文創軟實力。

今年入選的文創商家業者包括星空桌遊、來宜蘭迺菜市場、己文堂、福龜、青木工坊、小磚疊疊樂、溫溫手工皂、懶洋洋製造所、海邊生活、森學苑、手腳日常、三星四季青花瓶、水天需、水色染、泥物、Hibang等16個品牌，商品種類包括陶作、石藝、木工、手工皂、桌遊、環保鏡框等，透過創作者的巧思轉化，將各式宜蘭元素融入不同的商品中後，再以作品完整地呈現出來。

縣府文化局表示，首波「JINHO 宜蘭敬好生活節」推廣活動將在11月6、7日在宜蘭中興文化創意園區南榕廣場舉行，除了有豐富多元的文創作品展售，現場也安排樂器演奏及自彈自唱等表演，讓參加的民眾能在輕鬆、舒適的環境中慢慢地欣賞或選購這些獨特的創意商品，或是直接到「JINHO 宜蘭敬好生活文創商業平台」選購。