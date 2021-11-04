經發局長張峯源說，謝金燕代言費是220萬元，她於最後一次抽千萬好宅時會到場。(陳世宗攝)

議員批謝金燕代言220萬元從未看到人 經發局：抽豪宅時會到場

台中購物節市府請藝人謝金燕代言，市議員鄭功進今年質詢說，從購物節到現在都沒見過她的本尊代言費多少？本尊何時會出現？經發局長張峯源說，謝金燕代言費是220萬元，她於最後一次抽千萬好宅時會到場；鄭功進等議員抨擊說，市府應找台中市的明星代言，代言費應給台中市民賺才對。

鄭功進說，2021年台中購物節如火如荼辦理迄今已逾25天，發票登錄總金額也已突破77億元銷售額的好成績，但從十月初官方發布台中購物節的首位代言人，確定是國民女神謝金燕女士到現在為止，只看到滿山滿海的人形看板，還有一支短短30秒的影片廣告，這樣的代言方式未免太過草率。

台中市議員鄭功進、林祈烽兩位議員特別利用今日，台中市議會財金委員會業務質詢的時間，建議應該多找台中子弟出身的知名藝人及運動選手，來回家行銷台中，而不是找一個很難看到本尊的國際巨星，才是魚幫水、水幫魚的雙贏行銷政策。

經發局長張峯源指出，謝金燕代言費是220萬元，她有協助在媒體及平面上的行銷，並於最後一次抽豪宅時會現身到場，每位藝人的代言費不同，這是當初談好的代言費。