遠傳心生活透過人手一支的手機打造全方位一站式行動生活圈，今年迎來第一個雙11活動，並將於11月8日起祭出為期四天的雙11盛典，每日11:00、13:00和17:00共推出三檔11遠傳幣搶限量好康活動，還有最低4折起限量優惠加價購。

除此，將邀請用戶以1遠傳幣試手氣，每天抽出一位11111遠傳幣大獎得主。

搶拿遠傳心生活最佳優惠的秘笈有三，一，遠傳心生活用戶每日登入App簽到、或於全台遠傳門市掃碼QR Code打卡，皆可獲得1遠傳幣，11月11日加碼送11遠傳幣，天天簽到天天輕鬆賺幣。

秘笈二：1遠傳幣抽獎贏很大，雙11盛典加碼天天抽11111遠傳幣大獎。即日起至11月30日，1遠傳幣就有機會刮中超值優惠好禮，包含三星旗鑑摺疊機Galaxy Z Flip3（128G），COSTCO一年會籍禮物卡、威秀電影票5張、遠傳friDay購物折價券、以及1111遠傳幣等大獎。11月8日到11月11日加碼再抽11111遠傳幣大獎，共有四次中獎機會。

秘笈三：11遠傳幣兌換，每日三檔搶限量蘋果配件、哈根達斯冰淇淋，11月8日至11月11日，每日11:00可用11遠傳幣直接兌換Apple充電線2條（市價299元）、全家50元購物金、海底撈鍋底5包（市價699元）、或遠傳friDay影音單片券（市價69元）。

13:00更祭出限量全家電子票卷哈根達斯迷你杯（市價115元）。17:00則可用11遠傳幣加購市價4折起的Jo Malone香水、舒潔衛生紙1箱、法國EVIAN礦泉水24瓶、或美國培恩維他命C2瓶，連續四天共12檔限量好康

此外，活動期間還可用11遠傳幣兌換遠傳門市配件折價券，享手機旅行支架折100元、AirPods第2代折300元，喜愛出遊的消費者亦可用11遠傳幣兌換iRent機車6分鐘騎乘優惠、及新會員汽機車租借最高1小時優惠。遠傳心生活涵蓋食衣住行育樂全方面的優惠內容，同步圈粉線上與線下用戶。