今年在台北市從事個人按摩工作室的40歲黎姓越南女子，遭砍17刀、陳屍屋內浴室，脖子刀傷更長達20公分，血跡噴濺天花板，死狀悽慘，檢方將凶手潘秉侑起訴；台北地方法院4日開庭，遭羈押的潘男說家中有2個幼女求法官讓他交保，庭末法官諭知合議庭評議後裁定。

36歲潘男疑似為了討回花在黎女身上的錢，到林森北路409號大樓6樓、黎女的租屋處談判，兩人激烈爭執。潘持事先在雜貨店買的水果刀行凶，將黎女拖進浴室，左撇子的他，先是一刀狠狠往黎女左脖子砍下；黎女掙扎，他又在其雙手、身上砍殺多刀。

黎女氣絕後，潘還劫走黎的小錢包、黃金手鍊與iphone手機，神色自若搭電梯下樓，騎乘後座掛有foodpanda外送箱的機車離去。黎女男友昨上午至其住處找人，驚見女友被「宰殺」，血跡甚至噴濺到天花板，但因距死亡時間12小時，血跡已乾涸。

台北地院開庭，潘男說2名幼女哭著找爸爸，且他的車禍腿傷也需要治療，請求法官讓他交保，他在判刑定讞入獄服刑前，可以賺錢賠償死者家屬。