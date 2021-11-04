國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（以下簡稱國研院國網中心）建構優質的高速運算與智慧應用技術實作環境，協助多所學校擁有教學運算資源，獲得紅帽亞太區創新獎（Red Hat APAC Innovation Award）。

紅帽亞太區創新獎是全球性的競賽，國研院國網中心是今年亞太區創新獎得主之一。得獎原因是教育雲專案展現了運用開源技術有效改善生產力與敏捷度、降低成本，具社群影響力，並且更有能力應對未來的挑戰及趨勢而獲獎。

國研院國網中心洪士灝副主任表示，國網中心超級電腦為提供最好的計算效能服務，常有顯示卡汰換；但對於一般大專院校的AI教室或工作坊來說，這些汰換下來的顯示卡對其在教學應用與培訓學生上，仍然有很好的功能。因此國網中心將這些顯示卡集結起來，透過教育雲的設計，將這些資源釋放給外部使用者，既可滿足AI演練、學習與實驗的需求，連帶可為台灣培育更多高效能計算人才。

至於在技術選型上，因為國研院國網中心期望教育雲能具備快速布建、簡易維運、友善的使用者介面等關鍵特質，最終選定Kubernetes及Red Hat OpenShift，因為它可讓研發人員在雲端的容器堆疊中自動安裝、升級與管理生命週期，並且提供良好的排程、快速部署及資源分配機制，使國網中心能彈性調度資源，提供不同課程所需。也因此能向各機構無縫提供運算、儲存及網路資源，幫助台灣學生擁有更好的教育體驗。

國研院表示，教育雲不僅蘊含雲端原生的技術元素，也正全速邁進混合雲 架構。因現行私有雲環境，可用的容量或能力都有所侷限，隨著使用人數越來越多，有時難免出現供不應求狀況，而這般動態需求儼然已成為常態性趨勢。故國研院國網中心技術團隊計畫將教育雲調整為混合雲架構，以便靈活調度公有雲資源，甚或整合國內大學既有線上教學系統，在效能與安全之間建立完美平衡。