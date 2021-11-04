《星條旗報》3日報導，美五角大廈公布最新版《中共軍力報告》；報告披露北京在核武、極音速飛彈的快速發展，並特別點名北京在洲際彈道飛彈研發，核彈頭增長速度遠超過華府預期，以及各種運載平台的投資，已顯著提升陸火箭軍的核武能力。

報告中指出，北京正研發新型洲際彈道飛彈，不但「顯著提升其飛彈部隊的核武能力」，這股趨勢也刺激大陸研發更多的核彈頭。此外，大陸也開始興建「至少3座洲際彈道飛彈井發射場，每個發射場涵更蓋數百個新型洲際彈道飛彈發射井。

報告也警告大陸擴張核武的速度遠快於預期。截至2027年以前，北京擁有的核彈頭數恐達700枚，到了2030年可能達1000枚，使其與美國的差距開始縮小。

美五角大廈官員也證實中國大陸到2030年，將擁有至少1000枚核彈頭的說法。官員認為，這代表北京正加速核武計畫的腳步，比美國2020年版中共軍力報告評估的速度還要更快。

官員強調，「在2020年版的共軍軍力報告中，預測北京核武庫將於2020年代末成長翻倍(達400枚)；但在2021年版卻披露大陸的進度遠快於此」。

2021年版報告也警告，北京持續「投資並擴大陸基、艦載與機載的核搭載平台數，同時興建相關基礎建設以支援前述核武擴張趨勢」。

不過，即使如此，大陸擁有的核彈頭數仍遠遠不如華府。根據美國國務院統計數據，截至2020年9月，美國約有3750枚核武，遠遠超過北京擁有的數量。但相較於冷戰時期，美國在1967年擁有的核武數一度達到總數31255枚的最巔峰，以及1989年的22217枚，美國核武庫存量縮減高達83%。

《星條旗報》則指出，大陸的東風26中程彈道飛彈已引起國際關注。該款飛彈能夠對地面與海上目標進行傳統與核打擊。大陸《環球時報》指稱，該款飛彈因能自大陸直達美國領土，而被稱為關島殺手。該款飛彈於2019年1月首次驗證。

北京於2020年還部署首座作戰極音速武器系統─東風17極音速滑翔載具。其能掛載中程彈道飛彈。極音速飛彈能以至少5倍音速的速度飛行。

相較之下，美國並沒有部署任何極音速系統；不過，華府正研發極音速打擊系統，可在10分鐘內飛行500英里。美五角大廈極音速計畫主任懷特(Michael White)6月表示，美國的低音速長程飛彈需要1小時才能達到這樣的距離。