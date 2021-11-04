在大車旁邊真的要小心再小心！今（4日）上午8時30分左右，台北市信義區信義路五段與松仁路口，發生一起YouBike單車與公車擦撞意外，公車右轉時疑似視野死角，未注意到後方YouBike單車，單車騎士捲入車底，幸好碰撞後公車立即停下，沒有繼續前進，騎士右腿骨折、緊急送醫。

轄區信義警獲報後到場進行交通管制並協助傷者送醫，並呼籲用路人、機慢車駕駛人，如果在路口發現大型車輛要轉彎，最好減速慢行切勿行駛到大型車輛轉彎測，以免因為視覺死角及前後內輪差發生意外。

有網友拍下車禍場景上傳臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》，看起來兩車碰撞地點，距離路邊有一段距離，因此引發熱烈討論，有人指出「那台腳踏車騎得太內線道了」、「單車是以為自己是重機嗎」、「也有可能是單車過斑馬線被撞」、「轉彎要注意後方直行人、車沒錯...但有的人跟車就是真的很白目，硬要搶先」。