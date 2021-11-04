示意圖／中新網

11月3日晚間，「華為心聲社區」上傳了《沒有退路就是勝利之路—軍團組建成立大會》的影片，內容是華為於10月29日在東莞松山湖園區舉行軍團組建成立大會，宣布組建了5大軍團，包括煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智慧光伏軍團和資料中心能源軍團，要求軍團在華為發展的關鍵時期，擔負起衝鋒突圍的重任。

在大會中，不但有類似軍隊的集結、宣誓與授旗，還有如同軍隊出征前的壯行儀式。

華為創辦人任正非在會上發言稱：「和平是打出來的，我們要用艱苦奮鬥，英勇犧牲，打出一個未來30年的和平環境，讓任何人都不敢欺負我們。」

雖然成立大會近日才舉行，但華為過去已多次提及成立軍團，當中煤礦軍團於今年2月成立。任正非受訪時坦言成立軍團是向Google學習，將基礎研究的科學家、技術專家、產品專家、工程專家、銷售專家、交付與服務專家匯聚在一個部門，縮短產品改善的周期。