迎戰年底四大公投，民進黨啟動下鄉宣講，蔡英文總統把「反萊豬」簡化成「反美豬」，遭藍營批評與事實不符。民眾黨立委蔡壁如今天表示，蔡英文總統把年底公投升高成藍綠對決，定調以「四個不同意」的民進黨，與過去立場對照，如今不僅思覺失調，還很雙標。

蔡壁如說，近來她一直在街頭宣講，強調公投是議題討論，不是選人也不是選政黨，蔡政府近來稱不吃萊豬就是阻礙台美關係正常化，何以健康議題硬要和政治扯上邊。

蔡壁如表示，民進黨過去和藻礁公投領銜人潘忠政站在一起推動環保，執政後卻因意見不同把潘打成中共同路人，前幾天要求就藻礁舉辦聽證會，結果政府依然模糊焦點，僅願在3個月內舉辦公聽會，痛批民進黨思覺失調的非常嚴重。

蔡壁如指出，沒有不要三接，而是選址錯誤，民進黨不敢舉辦聽證會，說穿了就是害怕人民知道真相。

南藝大音像紀錄所教授吳永毅說，民進黨在四大公投除了反核是其原來堅持的價值，其他三個原先堅持的價值現在都反對，背離進步價值的民進黨，現在是負面力量的思覺失調，並鋪天蓋地說服大眾跟他一樣，他提醒人民千萬不要被思覺失調的人說服。