3嫌竊走工地電纜買毒 汽車旅館遭逮 房間內鋪滿銅線

北市士林區一處建築工地，7月初機電設備電纜遭竊，導致施工完全停擺，工地人員觀看監視器，赫見竊賊趁夜色偷闖進入機房下手，警方上月31日在汽車旅館內，逮捕丁姓等3名嫌犯，並在房間內發現滿地的電纜線，總重約150公斤，訊後依加重竊盜罪移送法辦。

43歲的丁姓男子、55歲的江姓男子、40歲的黃姓男子，7月5日士林行竊後，陸續在新北市等3地犯案，每次得手後，即躲藏在汽車旅館房間，將電纜線外層塑膠皮剝掉，變賣內部的銅線，得手超過15萬元，贓款3人平分，用於購買毒品。

警方循線追查，發現因國際原物料漲價，銅價也飆升，丁嫌等3人會先以偷來的車牌，懸掛在作案用的車輛，藉以躲避追查，警方抽絲剝繭，在新北市三重的汽車旅館，鎖定3人落腳處，上月底搜索旅館房間逮獲3人，起出電纜線11箱、金屬線1箱，還有毒品等物。

電纜線失竊不僅影響民生供電，也可能導致企業、工廠營運設備損壞，全案於詢後依竊盜罪、毒品危害防制條例等罪移士林地檢偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！