外交部3日強調，進口美國含萊克多巴胺（簡稱萊劑）豬肉確實是台美間的重要貿易障礙議題。經濟部長王美花4日也說明，台灣可能是第三輪加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），等著被前面加入的國家檢視，若不允許萊豬進口就會被認為不合規範，這對台灣會是非常大的傷害，可以想像未來如果中國先加入，台灣要加入的機會就非常渺茫，「加入CPTPP是越早越好，不要因為這個議題卡住」。

立法院經濟、社會福利及衛生環境、財政等委員會4日召開聯席會議，審查「生技新藥產業發展條例修正草案」。外界相當關心若「反萊豬公投」過關，是否會影響台灣加入CPTPP，對此，王美花會前接受聯訪時解釋，台美各方面關係都很好，但萊豬議題是台美間非常嚴重的貿易障礙，需要解決，而且在CPTPP的11個會員國都接受符合國際標準的含萊劑肉品進口，甚至有4、5個會員國也使用。

王美花指出，由於英國已經先申請，所以CPTPP會員國的當務之急應是審議英國的入會談判，預估台灣可能排在第三輪加入CPTPP，「如果他們發現台灣不允許萊豬進口，會認為台灣不符規範」，會要台灣先把問題解決再來申請，對台灣將是非常嚴重的傷害。