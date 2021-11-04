桃園市某國中56歲洪姓籃球教練，數年前涉嫌假意對國一男學生稱按摩左膝痠痛部，但趁隙接觸學生生殖器，對他猥褻4至5次。檢方依妨害性自主起訴。桃園市教育局表示，獲報後已完成校安通報，並停止僱用。

檢方調查，洪姓教練數年前，涉嫌假意要對國一男學生按摩痠痛部，但趁機碰觸其生殖器，學生隱忍此事，後來才舉報此事。教練坦承此事，但辯稱事發時不知道學生年紀，但學生作證，稱教練都有學生的資料，不可能不知道他年齡。檢方認定教練對未滿14歲男子多次猥褻，依妨害性自主起訴。

教育局說，去年11月5日，有畢業生反映學校警衛利用課後籃球練習，假借按摩名義趁機猥褻以及性騷擾。6日學校已經停止僱用該名約僱人員。並於9日召開性平會，調查此案。

教育局強調，將持續督導學校依性平法辦理，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動，建立學生正確的價值觀，提升其自我保護觀念及應變。