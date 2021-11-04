總統蔡英文「論文門」風波，台大法律系名譽教授賀德芬調閱相關資料時，被教育部以「機密封存30年」為由拒絕，她因此提起行政訴訟，要求撤銷列為機密的處分。台北高等行政法院上月7日辯論終結，定今（4）日下午4點宣判。

賀德芬去年9月調閱蔡英文在政大的人事檔案，教育部卻稱是機密資料，將封存至2049年，保密期間堪比國家絕對機密，她向行政院提訴願遭駁，因此提起行政訴訟，要求撤銷列為機密的處分。

賀德芬先前開庭又追加3項聲明，包括確認教育部是否核定蔡英文資料保密，請求提供核定保密的法律依據，還對教育部長潘文忠求償1000萬精神慰撫金。賀主張，保密程度是為蔡英文量身訂做，潘卻在立法院公然說謊、包庇犯罪，害她被蔡英文告加重誹謗，潘應負賠償責任。

教育部律師則說，損害賠償是民事訴訟，行政法院無審判權，追加聲明不合法。另已獲總統府同意當庭提出蔡英文履歷表、服務證明、學位證書等被封存的資料，但論文已歸還蔡英文，無法提供。

北高行原本在今年8月26日辯論終結，定9月16日宣判，但合議庭後來認為賀德芬追加之訴部分仍要釐清，裁定再開辯論，於10月7日開庭時向賀確認是否真的要向潘文忠求償，賀與律師討論後決定撤回對潘的聲明，只留下向教育部請求國賠。