雙姝互噴！北市議員林穎孟4日質詢台北市長柯文哲，指有松山信義區議員（指徐巧芯）說核廢料可放自己家，引發徐巧芯反嗆，林穎孟喜歡吸燃煤跟天然氣廢氣，問柯這問題有夠可悲，少問腦殘問題，愛用核電又愛罵，最噁心，難怪是被勞動部裁決認定「慣老闆」。林穎孟則酸徐巧芯見笑轉生氣，真可愛。

徐巧芯說，剛才有一個很喜歡吸燃煤跟天然氣廢氣的林穎孟，在專案報告時自以為聰明的做了一張投影片，稱松信區有議員說可把核廢料放她家，拿去問柯看法，結果柯也沒什麼理她，有夠可悲，「要反核是你的自由，但可不可少問些腦殘問題？」

徐巧芯說，核廢料根本沒多到要放在任何人家，全台灣需要核廢料的空間大概7公頃左右，核電廠的面積有1100公頃，放在核電廠內安全又好控管，就偏偏有些沒任何科學觀念可言的人，以為核廢料跟家庭垃圾一樣多，或核廢料不需要處理直接裸露燃料棒放在路邊，才喜歡到處問別人這個傻問題。

徐巧芯說，任何一種發電方式都會有廢棄物，若選擇支持的發電方式就是要把廢棄物放在自己家裡，那支持不同發電方式的人都要比照辦理？想騙誰啊？按這邏輯，請林穎孟今天就接天然氣跟燃煤的排氣管到妳家？自己是不是也要在市政質詢問柯「天然氣、燃煤發電廢氣接管到大安文山的的可行性」？但她才不要，問這問題有夠白癡。

她還說，難道支持太陽能發電的人，要把太陽能廢棄板送到他家堆疊？支持風力發電的人要放送低頻噪音放送到家？或因風力發電而死的鳥類屍體送到使用者的家？簡單點，她跟林可比賽誰先掛點，一個房間充滿廢氣超過5分鐘，「妳能夠受得了算妳厲害！」

徐巧芯怒嗆，林穎孟難道不知此時此刻大家都還在用核電？且持續產出核廢料？若這麼害怕核能發電以及核廢料，請提案立刻停止核二、核三發電，不要一方面爽用核電，一方面又以造謠的方式污衊。愛用又愛罵，最不負責任也最噁心。

徐巧芯還說，林穎孟這種問政品質跟方式，大概就跟她苛待助理，被勞動部裁決認定「慣老闆」，最高會被開罰10萬元，連對自己的員工都壓榨，還在臉書上避重就輕說謊，這種人會故意拿笨題目去議會質詢，搞笑不自知，還洋洋得意倒也不意外，林穎孟還抹黑她缺席今天的專案報告，事實上她比林早來，她很懷疑林的眼睛是不是被廢氣矇住了？好可憐。

林穎孟則回應，可愛的巧芯，今早質詢柯有關核廢料處置問題，她特別把徐巧芯的名字遮起來，就是不想讓別人知道徐提出「核廢料放你家」的方案，結果你自己跳進來了，真的很可愛。

林穎孟說，提出這個方案的人是徐，影響台北市民生活的是徐，不負責任的做政策討論，柯今天也表明這個方案不可能，徐巧芯還繼續PO文見笑轉生氣，她建議徐巧芯，既然要支持核四重啟，就要提出負責任的核廢料解決方案，千萬不要再講「核廢料放妳家妳OK」這種可愛的構想了喔，另外今早所有議員開會聆聽市長專案報告時間，徐根本沒出席，還有看她的質詢，真是用心啊，給她鼓掌。

徐巧芯再留言回嗆「我又沒有怕人知道？這又不是很丟臉的事情，不像是壓榨勞工被勞動部裁罰那樣子！」