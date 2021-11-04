符合市場事前預期，美國聯準會（Fed）在4日凌晨宣佈，維持現行利率0％至0.25％不變，並將於11月啟動縮債計畫（Taper），將每月資產購買規模減少150億美元。Taper啟動對全球與大陸資本市場有何影響？大陸專家認為或讓全球股市、大宗商品市場波動進一步加大外，對大陸A股方面影響應該有限，但或對近期上漲的債市潑冷水，未來債市恐出現走弱。

實際上，早在9月美聯準會的議息會議之後，美聯準會主席鮑威爾就透露，可能最快在下一次會議上宣佈Tape）。他還提到逐步減碼量化寬鬆（QE）並在2022年中旬左右結束是適宜的。市場對於美聯儲首次加息的押注，也同樣也集中在明年年中。

提到什麼是Taper？首先要解釋的是QE。QE是指美聯準會通過購買債券、銀行金融資產等做法向市場注入流動性。而Taper原意為「逐漸變窄」，目前啟動Taper是規劃逐漸縮減資產購買規模，逐步退出QE。

粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔認為，當前市場已對Taper有較充分預期，對市場產生擾動有限，但值得注意的是後續美聯準會升息預期升溫的市場影響。

另據中新經緯引述中央財經大學劉春生分析，近幾年A股走出自己的獨立行情，Taper對A股影響有限。但或會給近期上漲的債市潑一盆冷水，利率高企導致債券價格下降，未來債市或會走弱。