據指出，空軍F-16V戰機性能提升接裝典禮，將於11月18日上午在空軍嘉義基地舉行，典禮由蔡英文總統擔任大閱官，在閱兵台校閱F-16V戰機機隊的空中分列式，此外，還有單機性能展示；隨後蔡總統將搭乘閱兵車，校閱排列在地面的F-16V戰機，這是蔡總統任內首度校閱空軍戰機接裝典禮。

F-16V戰機已擔負戰備任務，性能提升後的F-16V，可以看得更遠，打得更早，也打得更遠，加上了匿蹤、新雷達和配備新武器，F-16V戰力提升1個世代為4.5代。

以戰備與訓練言，平均1架F-16戰機，每小時花費成本約15萬元，IDF戰機每小時22萬元，P3反潛機每小時約20萬元。

空軍參謀長黃志偉中將曾在立院表示，在嘉義基地辦接裝典禮，是因F-16戰機早已成軍，嘉義所有戰備訓練任務都由F-16V擔任，現是性能提升，所以稱為接裝典禮。

儘管嘉義四聯隊將辦接裝典禮，不過，F-16V交機進度仍落後，漢翔正已每月交機3架的進度追趕。