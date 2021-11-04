物價飛漲，鋼筋2年來漲價約42.5％，造成公共工程追加預算，嘉義市政府獲得前瞻補助蓋崇文國小、嘉北國小及義昌公園等3處停車場各8次流標，原定總經費8.1億餘元，2次追加預算共2.1億餘元，總經費暴增破10億。

市議員戴寧今天質詢嘉義市政府交通處，市府籌建3座停車場8次流標，還陸續追加預算8700萬元、1.3億元，共2.1億餘元，預算追加了，本月底再辦招標，有多少把握能順利發包出去？

市府交通處長鄭君健表示，因為營建成本、工資大幅上漲，以致原編8.13億餘元的工程案發包3次無廠商投標而流標，尤其鋼筋漲幅約42.5％最劇烈，還有機電設備等物料也漲15％，調整經費再發包5次仍流標，因而預計再追加約1.3億元。

鄭君健表示，物價波動快又大，拖愈久發包愈不容易，希望本月底再辦招標能順利發包出去，中央補助前瞻經費已核定，物價漲價部分就是由地方來追加預算，全國各地公共工程都遇到這個問題。

市府交通處表示，崇文國小停車場有257個車位、嘉北國小停車場有218個車位、義昌公園有146個車位，3座停車場共621個停車位，由中央補助4億3640萬餘元、市府自籌3億7729餘萬元。