埃及總統府發言人今天在聲明中說，政府12月將展開相關程序，將辦公室遷到首都開羅東方的新行政首都。

路透社報導，發言人說，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）「指示政府12月起開始實際轉移到新行政首都（New Administrative Capital）的政府區，試行期6個月」。

這個新都設計成高科技智慧城市，可以容納650萬居民並緩和開羅擁擠情況。這座城市將包括政府區、商業區、外交區以及廣闊的公園。

美聯社提到，這座城市是塞西2014年上任以來推出的最大建案，斥資450億美元，占地約700平方公里，位於開羅東方約45公里。

批評人士指控政府好大喜功，宣稱這筆經費原可妥善用於重建受創的經濟和開羅整修工程。

然而政府聲稱有必要興建新都，因應開羅人口暴增問題，開羅人口到了2050年將倍增到4000萬人。塞西也表示此案有助吸引投資人及創造就業機會。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101104