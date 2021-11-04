衛生福利部109年死因統計，和國民健康署107年癌症登記資料顯示，台灣每年有8000多人診斷出口腔癌，並有超過3000人死於口腔癌，而且不論是發生率或死亡率，都有逐年增加的趨勢，而口腔癌更是台灣男性最常見的癌症之一，發生率和死亡率在10大癌症中都排行第4。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書粉專發文，指出口腔癌是一種發生在口腔的惡性腫瘤，可能出現在任何一個構成口腔的部位，包含嘴唇、牙齒、頰黏膜（嘴唇和臉頰的內襯）、舌頭下方的口腔底部、前三分之二的舌頭、硬顎（口腔頂部的前面部分）、牙齦及臼齒後方的小區域等。其中口腔癌最常見的癌前病變分別是：口腔黏膜下纖維化、口腔白斑、口腔紅斑、口腔疣狀增生。

陳亮宇醫師表示，口腔癌的發生是一段緩慢的過程，從口腔有病變再演變成癌症，是因為長期的慢性刺激導致，而這些慢性刺激主要有2種，第一種就是「物理性」，像是臨床上常有老年人因假牙不合持續磨擦口腔黏膜，導致反覆破洞潰瘍，進而引發增生或異生（細胞分裂到高度異生狀態而變成癌細胞）；此外，若是習慣喝熱騰騰的湯品或飲料，也會破壞黏膜表皮，增加細胞病變的機率。

第二種則是「化學性」，像是抽菸、喝酒、吃檳榔，這三大習慣是口腔癌的危險因子。其中檳榔已在2003年被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，就算是不夾紅白灰或任何添加物的檳榔子，當浸潤到口腔黏膜表皮後，也容易造成病變且漸漸癌化；過去曾有研究顯示，吃檳榔引發口腔癌的機率，是未嚼食者的28倍。

吸菸者導致口腔癌的機率，則是未吸菸者的18倍，若改成使用「無煙菸草」或「口嚼菸」，這類人在臉頰、牙齦和嘴唇內壁發生癌症的可能性更大，高達50倍；而同時吸菸、嚼檳榔的人，引起口腔癌的機率是一般人的89倍；菸、酒、檳榔統統都來的人，機率則會高達123倍。

但有研究發現，超過25%的口腔癌會發生在不抽煙、偶爾喝酒的人身上，並且人類乳突病毒已經被證實和頭頸部癌症有關，建議無論性別都應該注射HPV疫苗，以預防癌症；另外陳亮宇醫師也提醒，長期配戴假牙的人要特別注意，除了定期回診檢查，如果發現假牙不合或鬆動，都要立即請醫師處理或更換。

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