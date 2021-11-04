臺鹽(1737)參加2021亞洲生技大展，總經理陳世輝說，今年雖然有疫情的影響，不過，整體來看是樂觀的，有機會比去年還要好。明年將會努力把電商做得更好更全面，並加速展店腳步，目標希望能再增加4~6家新的店。

臺鹽今年在生技展上推出2021年全新升級新品綠迷雅-金彈潤系列，陳世輝說，今年受到疫情的衝擊，保養品業績有點下降，看好疫情後消費者的保養商機，運用核心優勢，以頂級的配方搶進快速保養的領域，今年推出重量級保養品綠迷雅-金彈潤系列，獲得廣大的迴響。他說，綠迷雅品牌已經有20年了，未來將深耕這個品牌，希望把以往的光環再找回來。

臺鹽旗下生技營收占比約15~20%，今年受到疫情的干擾，保健及清潔用品業績有成長，但保養品業績下降，陳世輝指出，消費者都在家裡躲疫情，對保養需求並不高，實體店面業績變差，目前疫情趨緩，今明兩年都將強化電商的布局，希望把它做得更好更全面。

臺鹽在20年前就投入膠原蛋白的研究，是國內第一家醫療級膠原蛋白GMP廠，以獨有的膠原蛋白專利技術開發出各項美容保養、健髮清潔用品和行動保健產品。在今年的生技展中，除了發表綠迷雅-金彈潤系列外，也推出各項保健及清潔用品。