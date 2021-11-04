工業電腦大廠研華(2395)法說釋出樂觀營運展望，雖受零組件缺料影響，2021年第四季營收估較第三季略降，但預期三大主要市場均可望持續成長，明年營收目標成長達14～16％。內外資對此多正向看待，認為供應鏈最差情況已過，研華明年營運成長動能看增。

研華股價10月初下探338.5元後止跌回升，今（4）日開高後雖一度翻黑，但隨後在買盤敲進下放量走升2.77％至371.5元，臨近尾盤仍維持約2.5％漲幅，位居工業電腦漲勢前段班，表現強於大盤。三大法人本周迄今合計買超93張。

研華預期，在假設平均匯率27.9元狀況下，預期合併營收將落於5.3～5.5億美元（約新台幣147.87～153.45億元），約季減1～4.6％，主因零組件缺料可能導致4～5千萬美元訂單遞延至明年出貨。毛利率估持穩36.5～38.5％區間，營益率亦持穩16～18％區間。

不過，研華指出重複下單比重低於20％，且歐美市場各應用需求復甦均相當明確，追趕幅度媲美提早2季復甦的中國大陸，而中國大陸亦維持成長態勢，對明年營運展望維持樂觀，預期貢獻近7成的三大市場均可望持續成長，明年營收成長初步目標達14～16％。

投顧法人認為，研華第三季營收優於預期，隱含出貨狀況轉佳，且明年消費性PC需求預期將衰退，認為工業電腦面臨的供應鏈逆風最差情況已過。而全球供應鏈重組大趨勢去年因疫情爆發而暫緩，預期明年趨勢將捲土重來，北美及新興市場將是研華明年成長主動能。

綜合多家投顧觀點，雖對第四季營運預期升降調整不一，整體預期獲利可望年增16～32％，每股盈餘落於2.5～2.9元，帶動全年營收成長逾13％、稅後淨利成長估逾10％，可望順利賺逾1股本。

展望明年，投顧法人看好缺料狀況緩解、遞延訂單挹注、北美及新興市場復甦，以及5G基礎建設、智慧製造升級、邊緣運算需求增加帶動下，研華明年營運可望穩健成長，看好營收可望成長10～14％、獲利成長14～22％，每股盈餘落於11.9～12.3元。

投顧法人多維持既有評等及目標價，其中一家將評等自「持有」調升至「增加持股」、目標價自364元調升至443元。另外2家則均維持「買進」評等，目標價分別維持435元、416元不變。