2021鶯歌藝術季推出一系列美學活動，新北市鶯歌陶博館6日起至27日，推出線上徵集「我的餐桌美好風景」活動，民眾只要將平日餐桌擺設拍照上傳至活動網頁，經過人氣票選前15名的民眾，將可獲得市價2800元親子烹飪教養家林家岑 Amanda的「美食擺盤課程」。（蔡雯如攝）

2021鶯歌藝術季推出一系列美學活動，新北市鶯歌陶博館6日起至27日，推出線上徵集「我的餐桌美好風景」活動，民眾只要將平日餐桌擺設拍照上傳至活動網頁，經過人氣票選前15名的民眾，將可獲得市價2800元親子烹飪教養家林家岑 Amanda的「美食擺盤課程」。

陶博館表示，「我的餐桌美好風景」活動邀請民眾將喜歡的日常美食，搭配家中食器，以美感巧思盛裝、擺盤，拍照上傳至活動網頁（https：／／reurl.cc／EZml1a），參加人氣票選活動，票數前15名的人，除了可獲得親子烹飪教養家林家岑Amanda的擺盤課程，也可拿到「新北城市杯─文化相思」，得獎名單將公布在官方網站上。

除了募集餐桌美照外，陶博館也推出「植感玩美生活」線上徵集活動，民眾只要運用陶瓷器皿結合花草植物，設計出具有居家創意的百變花器，就有機會參加知名花藝設計師HANA規畫的花藝體驗課程，另外「盤中偶然」瓷盤彩繪活動，也邀請民眾將身邊愛的人、事、物轉化成藝術，繪製特色瓷盤，參加抽獎活動後有機會獲得陶博館精美商品或共同參與展出。

新北市政府文化局龔雅雯表示，市府積極推動三鶯文創整合計畫，由文化局帶領新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館聯手創立「鶯歌藝術季」品牌活動，「後藝新生活」為主題規畫一系列線上、線下的日常美學活動，鼓勵民眾網路參與外，也可在防疫條件許可下，實際參與體驗，詳細展演活動可上陶博館官方網站（http：／／www.ceramics.ntpc.gov.tw ）查詢。