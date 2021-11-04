深圳二手房市場已提前入冬。最新資料顯示，10月深圳共成交1605套二手住宅，較上月下跌9.1％；成交面積為15.04萬平方公尺，也較上年同期大跌66.42％，二手房成交量不僅連續第7個月下跌，更是跌回近10年前水準，10月二手住宅過戶套數創下2012年3月以來的最低值。

據《中國證券報》報導，深圳學區房也因各種調控政策遭重大打擊。以當地頂級學區百花為例，片區經紀人介紹，自指導價發布後成交量急速萎縮、下降約8成。近期有個社區一套小戶型房源急賣，最後以1000萬元（人民幣，下同）出頭價格成交，與去年相比直降600多萬元。

隨著市場行情持續低迷，二手住宅掛牌房源量不斷上漲。依照樂有家數據顯示，10月深圳二手住宅掛牌量已突破5.5萬套，是過戶成交量的數十倍，大量房源處於待售狀態。

但值得關注的是，在二手房冰凍的同時，深圳新房市場卻呈現走俏的蹺蹺板效應。根據深圳中原研究資料顯示，10月深圳新房住宅成交4712套，較上月上升41％；成交面積為48.6萬平方公尺，也單月上升48.1％。