樂天銀行董事長簡明仁追思會4日起開放親友悼念。金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍、票券金公會理事廖美祝等約25組團體都前往弔唁，金控方面則有永豐金、第一金控、富邦金、開發金等高層代表、資誠會計師事務所也前來致意。

追思會首日，家屬、國票及樂天集團雖然相當低調，但由於簡明仁人緣好、平日又積極提攜後進，許多受過他栽培的金融圈高層、學者、後輩紛紛率隊前來，「要在第一時間和老長官道別。」

簡明仁平日就致力於培育人才，許多學弟妹、後輩表示，過去需要人脈與幫助時，簡明仁都會幫忙溝通，也常鼓勵後輩再進修，對周遭朋友也很熱心，大家都給予高評價。

台北大學國際財務金融研究所碩士畢業的簡明仁，在第一金控服務了41年，不只擔任過金控總座，在銀行各部門、保險、AMC資產管理公司、租賃等也都歷練過，金融資歷完整、實戰經驗豐富，退休後的他在國票金擔任了一年董事後，就被北市府指派到北富銀擔任獨董，原本可以當快樂退休族的他，在猶豫一周後，就決定接掌純網銀董事長，接受新挑戰，並成功讓樂天銀行順利成為國內首家開業的純網銀，讓國內銀行業邁向新的里程碑。

今年六月在疫情正大爆發之際，簡明仁也第一時間帶領樂天銀響應政府紓困方案，全力趕工與信保基金連線，成功在6月15日前完成連線、加入勞工紓困貸款業務的開辦，不管是企業經營還是社會責任，簡明仁都當仁不讓。

國票金和樂天銀行指出，以國票金控法人代表身份出任樂天國際銀行董事長簡明仁已在2021年10月30日在家人陪伴下安詳辭世，國票金和樂天國際銀行全體同仁同感悲慟哀傷，已成立治喪小組全力協助家屬處理相關事宜，並自11月4日（星期四）起至11月6日（星期六）每日上午10時至12時，下午2時至4時，在台北市民權東路二段158號金寶軒會館寶光廳設置追思會場，供好友親屬悼念。