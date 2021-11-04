中油表示，轉投資事業澳大利亞依序思公司（Ichthys LNG Pty Ltd.）9月底與Bawinanga Aboriginal Corporation（BAC）公司攜手合作，由依序思公司提供經費，委託BAC公司執行澳大利亞北領地陸地及毗鄰海域生態保育工作，以具體行動實踐生態保育，也彰顯中油對轉投資事業執行環境保護及生態保育之支持與重視。

為充分穩定國內天然氣需求，配合政府「打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」之新能源政策，中油101年與澳大利亞依序思公司簽署為期15年、每年175萬噸之天然氣採購長約，並於107年11月首次運抵高雄永安港，不僅開啟台、日、澳天然氣合作新頁，也為台灣拓展液化天然氣進口來源締造新里程。

中油指出，依序思公司在澳大利亞北領地達爾文興建天然氣液化廠時，須濬深達爾文港航道，為抵減彌補相關環境衝擊，承諾於北領地尋覓2000公頃土地，作陸地植物保育及其毗鄰儒艮、海豚及海龜之海洋棲息地保護。

評估中的潛在保育場址為傑克遜海灣（Junction Bay）附近一片孕育紅樹林、海龜及多元魚種之海埔地，海岸線上有多個原住民祖靈聖地，為18世紀印尼馬卡桑人抵達北澳捕獵海參之地點，具有生態保育及歷史價值，中油身為股東，大力支持依序思公司積極投入環保工作。

中油強調，不僅是國內天然氣供應者，亦重視環保及環境教育，今年9月攜手桃園市政府、台電公司及國立台灣海洋大學，共同規劃興建藻礁暨海洋生態館，共同推動藻礁生態保育、復育及落實環境教育，共譜產官學合作三贏局面，充分展現台灣中油長期以來維護海洋、熱愛土地、保育生態的一貫立場。