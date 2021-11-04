1名網友住的宿舍日前來了名新室友，對方據說是在原本房間與其他人吵架才搬來此間房，他原本不覺得對方有異，直到他發現對方一直在書桌上放了1個詭異直立木盒，且每天都會在木盒前放1罐插著吸管的飲料，甚至會在房內燒香，他才驚覺恐怕是養小鬼，而對方遭室友們質問時還說「敢跟舍監告狀的話，後果自行負責」。

該名網友在「爆料公社app匿名館」發文表示，他住的宿舍日前來了1名新室友，對方是因為在別間宿舍與室友吵架，才搬至這間，他原本認為對方平時安靜不愛說話，怎麼會與人吵架，直到他與其他室友發現對方桌上放著1個奇怪木盒，才驚覺不對勁，因為該名室友每天都會在木盒前放1罐飲料，而且都會打開插上吸管。

原PO發現該室友一直在書桌上放了1個詭異直立木盒，且每天都會在木盒前放1罐插著吸管的飲料，甚至會在房內燒香，他才驚覺恐怕是養小鬼。（翻攝自「爆料公社app匿名館」）

該網友說，還有其他室友發現該名搬來的室友會在房內偷偷燒香，種種跡象他研判對方應是在「養小鬼」，日後他與另外2名室友向對方談判，對方則回應不會搬走，對方甚至說「如果敢去跟舍監告狀的話，後果自行負責」，讓他相當害怕，如今另外2名室友都相繼搬走，他則問「我是不是也該快點搬走啊？」

其他網友則說，「好詭異的室友，快搬走吧」、「趕快搬，太可怕」、「顯然你需要一個可以讓你搬過去的朋友」；據悉，台灣近幾年開始有人供養泰國的娃娃神「古曼童」，即為類似「養小鬼」供奉方式，被供養的小鬼會聽命於供養人，幫助求財、求桃花或降災禍等，而常見的養小鬼特徵為家裡沒有小孩卻擺放許多玩具、吃飯時餐桌多擺放一副碗筷、坐下時習慣身旁多留一個位子、飯時也會挾菜丟於腳邊。