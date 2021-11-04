新北市智光商工特別為落實產業專班創辦的理念與精神，3日在景文科大旅館系協助之下安排參訪。（景文科大提供）

新北市智光商工特別為落實產業專班創辦的理念與精神，3日在景文科大旅館系協助之下安排參訪。（景文科大提供）

疫情趨緩，所有的活動逐漸回到軌道之際，新北市智光商工特別為落實產業專班創辦的理念與精神，3日在景文科大旅館系協助之下，利用難得的空檔，結合餐飲專業課程，安排22位師生前往位於北市信義區的台北君悅酒店，進行第一屆產業見習活動。

活動將餐旅專業知識與業界知能進行深度的結合，可使學生在學期間也能了解業界實務。智光商工的餐旅群科主任范巧湄表示：業界實習是智光商工為了提供需要半工半讀之學生，一個可以兼顧工作與學業的機會，學生在學習之虞，也能藉由職場體驗，與業界接軌。

景文科大表示，活動結合公司背景介紹、品牌文化、專業服務培訓、各種軟體硬體參訪，以致於專業化員工餐廳美食的體驗，對於智光觀光科學生來說是非常新鮮的經驗，台北君悅酒店人力資源處經理卓虹彣表示，公司高層非常重視這次活動，希望藉此可以吸引更多年輕學子加入該公司的行列。

該飯店特別安排在君悅服務超過20年的景文科大旅館系畢業校友，針對各種職位工作內容進行詳細的剖析，此外，安排學生進行飯店設備參觀與解說，從廚房到總統套房都一一參觀，讓參與此次活動師生都感到不虛此行之外，對於我國五星級酒店的管理與風格及高水平更留下深刻的印象。

台北君悅酒店成立於1990年，在全球900家君悅體系中屬於大型全方位五星級國際酒店，在台31年的歷史中始終以提供優質酒店服務做為經營的宗旨，現為培育更多專業的未來菁英，還特別允諾提供今天參訪的學生優先的實習機會，相信學生在未來的專業發展道路將更為寬廣。